Oldenburger Tiefgarage rüstet auf LED-Technik um

7.04.2017

Wenn in einer Tiefgarage immer wieder Lampen ausfallen, dann leidet nicht nur die Sicherheit der Nutzer. Es entsteht auch ein immenser Wartungsaufwand für den Betreiber. In der Oldenburger Tiefgarage Heiligengeist-Höfe löste man das Problem mit der Umrüstung auf moderne LED-Technik – und zwar im Mietkonzept der Deutschen Lichtmiete.

Das hat den Vorteil, dass bei der Umrüstung nicht nur besonders wartungsarme LED-Leuchten zum Einsatz kommen, sondern auch keinerlei Investitionen nötig werden. Außerdem geht mit der neuen hocheffizienten Beleuchtung vom ersten Monat an eine erhebliche Reduktion der Betriebskosten einher.

Tiefgaragen zählen für viele Menschen zu den "Angstorten" schlechthin. Das wundert nicht. In Tiefgaragen ist es häufig sehr eng. Viele unüberschaubare Ecken und Winkel können die Orientierung erschweren und das Wohlbefinden mindern. Hinzu kommt, dass Tiefgaragen tatsächlich immer wieder Schauplatz von Diebstahl, Sachbeschädigung und sogar Gewalt werden.

Die in 2008 fertiggestellte Oldenburger Tiefgarage Heiligengeist-Höfe zählt mit einigen hundert Stellplätzen mitten in der Innenstadt keineswegs zu diesen "Angstorten". Sie ist bestes Beispiel dafür, dass mit einer guten beleuchtungstechnischen Gestaltung das persönliche Wohlbefinden in Tiefgaragen steigt und kriminellen Übergriffen vorgebeugt werden kann.

Auch in puncto Verkehrssicherheit überzeugt die Tiefgarage und erfüllt sämtliche Normen, die der Gesetzgeber in DIN EN 12464-1 an die Beleuchtung einer Tiefgarage stellt. Das kommt bei den Eigentümern – rund ein Drittel der Stellplätze sind in privatem Besitz – und den wechselnden Nutzern gut an.

"Die Akzeptanz der Tiefgarage ist sehr groß. Wir freuen uns über eine hohe Auslastung", sagt Thomas Sieverding, Prokurist der Kubon Immobilien GmbH, die die Tiefgarage für die Eigentümer betreibt und verwaltet. Und dennoch entstand dringender Handlungsbedarf.