Oktalite: positive Bilanz der diesjährigen Euroshop

12.04.2017

Inszenatorische Lichtkonzepte und der Mensch im Fokus von Beleuchtung und Service – diese zwei Aspekte moderner Shopbeleuchtung stehen so hoch im Kurs wie nie. Zu diesem Ergebnis kommt Oktalite nach dem Messeauftritt auf der Euroshop 2017.

Grundsätzlich spiegelte sich der Anstieg der Messebesucher in diesem Jahr auch deutlich am Stand des Beleuchtungsspezialisten für den Handel innerhalb der Trilux-Gruppe wider. Ein klares Indiz dafür, welchen hohen Stellenwert heute das Thema Licht flächendeckend als Instrument der Verkaufsförderung im Einzelhandel besitzt. Oktalite-Geschäftsführer Hermann Bohse sieht mit der Etablierung von LED-Leuchten im Handel einen Innovationsschub verbunden:

"Die Kunden haben ein gutes Gefühl beim Einsatz dieser "neuen" Technik. Der Weg ist frei für die nächste Stufe inszenatorischer Lichtkonzepte und ihre digitalen Dienste."

Oktalite präsentierte unter dem Motto "Be our highlight" gleich mehrere Innovationen in Anwendung, die mit intelligenten Lichtsystemen möglich sind. Dazu zählen Heatmapping, die Verfolgung und Aufzeichnung von Kundenströmen, die vorausschauende Wartung ("Predictive Maintenance") von Beleuchtungsanlagen, und natürlich das Trendthema Nummer 1: Human Centric Lighting (HCL), die an den natürlichen Biorhythmus des Menschen angepasste Lichtsteuerung.

"Die Ergebnisse unserer Fallstudie "HCL for Retail" belegen den Mehrwert biodynamischer Lichtkonzepte. Die Resonanz auf die virtuelle HCL-Tour durch die Shoppingwelten von Edeka und Hellner Moden am Stand war enorm. Individuellen Lichtlösungen gehört die Zukunft" – so das Fazit der Geschäftsleitung.