Oktalite-Lichtseminar in Köln zu HCL im Einzelhandel

17.10.2018

Am 22. November 2018 findet in Köln zum wiederholten Mal ein Lichtseminar zum Thema "Biologisch wirksames Licht im Retail" statt. Schwerpunkt ist die Anpassung der Beleuchtung von Verkaufsflächen an den Biorhythmus des Menschen.

Unter dem Titel "Human Centric Lighting: Das Zukunftsthema für den Retail-Bereich" lädt Oktalite zu einem Seminar ein, das ein noch relativ neues Thema in der Beleuchtung von Verkaufsflächen behandelt. Hinter dem Begriff "Human Centric Lighting" verbirgt sich die Entwicklung von Lichtkonzepten, die den Menschen und seine biologische Funktionsweise in den Mittelpunkt stellt.