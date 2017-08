Oktalite-Beleuchtung unterstützt Workout und Wohlbefinden

24.08.2017

Für die neue Xpress-Linie der Injoy-Fitnessstudios hat Oktalite in Erfurt und Gera ein Lichtkonzept realisiert, das dynamisch das Training im Kursbereich und auf der Trainingsfläche unterstützt. "Xpress yourself" lautet das Motto der jungen Fitness-Linie des Franchise-Unternehmens "Injoy". Die Beleuchtung und Atmosphäre des Fitnessclubs der neuen Generation ist Teil des Programms zur Optimierung des Trainings sowie der Abgrenzung zu den Mitbewerbern.

Für beide Standorte galt es, ein entsprechendes Lichtkonzept zu entwickeln, das inhaltlich und formal die Markenidentität sowie wie den Trainingsmix der Xpress-Linie unterstützt. "Statt nüchternem Hallencharakter dominieren heute im Fitnessbereich die Aspekte Wohlbefinden, Dramatik und Inszenierung", sagt Till Meckenstock, Großkundenbetreuer bei Oktalite. "Für uns als Beleuchtungsspezialist sind das die Kernkompetenzen, die wir konsequent weiterentwickeln – der Fitnessbereich ist da ideal."

Für die Bereiche Cardio- und Gerätetraining in den Studios Erfurt und Gera entschieden sich die Lichtplaner für die Ausstattung mit dem flexiblen Lichtbandsystem "E-Line", um der Aufgabe einer angenehmen, gleichmäßigen und gleichzeitig spannenden Beleuchtung der großen Fläche gerecht zu werden. Im Raum wurden die Lichtbänder polygonartig platziert – sie unterstützen so die CI des Unternehmens und beleben die Fläche. In den Gangzonen sorgen flexible Strahler der Marke "B.Lee" für eine leichte Akzentuierung und interessante Kontraste.

Diese ausdrucksstarken Leuchten finden sich auch in der "Muskelwerkstatt" wieder. "Hier geht es vor allem um Dynamik und Inszenierung", erklärt Oktalite-Lichtplanerin Iris Kuntz. "Den Trainierenden in diesem Bereich helfen wir durch ein fokussiertes und gerichtetes Licht, das sie optimal beim Workout zeigt. Die Leuchten mit ihrer klaren Ästhetik bringen Dynamik und Spannung in diesen "Xpress-Bereich", erhöhen das Wohlbefinden und den Inszenierungsfaktor der köperbetonten Kunden."