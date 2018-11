Anzeige

Oktalite als Licht-Experte bei RTL

8.11.2018

In der Umkleide fällt die Kaufentscheidung. Trotzdem verlassen rund 40 Prozent der Kunden nach der Anprobe ein Modegeschäft, ohne etwas gekauft zu haben. Einer der Gründe: die Kabine selbst und ihre oft mangelhafte Beleuchtung. Wie entscheidend Licht in der Umkleide ist, das wollte das RTL-Magazin "Extra" genauer wissen und testete unterschiedliche Anproben. Oktalite begleitete den aktuellen TV-Beitrag mit seiner Expertise zum Thema Beleuchtung im Einzelhandel.

In Deutschland dominiert noch immer die klassische, schlecht ausgeleuchtete Umkleidekabine mit mittigem Licht von oben, das harte Schatten wirft. Kunde und Mode sehen damit einfach nicht gut aus. Auf das richtige Spiel aus Licht und Schatten kommt es vielmehr an, wenn das Anprobieren von Mode im Geschäft Spaß machen und zum Kauf anregen soll.

Studien belegen, dass Menschen Kleidung im Warenwert von über 50 Euro am liebsten anprobieren und nicht einfach per Klick online bestellen. "Das riesige Potenzial dieses wohl entscheidenden Verkaufsraums der Modebranche sollte noch mehr im Fokus stehen", sagt Michele Masaracchio, Vertriebsleiter Mode und Einzelhandel bei Oktalite. Er stand als Experte für gute Beleuchtung für den RTL-"Extra"-Test vor der Kamera und begleitete den Umkleide-Vergleich in der Ausstellung des Kölner Firmensitzes von Oktalite.

Licht spielt die entscheidende Rolle bei der Kaufentscheidung in der Umkleidekabine. Im Test zwischen herkömmlicher und individueller, optimierter Beleuchtung ließ RTL eine Probandin unterschiedliche Kleidungsstücke in beiden Umkleidekabinen, die Oktalite in marktüblicher Größe in seiner Testumgebung bauen ließ, anprobieren. Die Effekte zeigten sich sofort: Die klassische Umkleide mit ihrem mittig angebrachten Deckenlicht wirft unvorteilhafte Schatten; Haare, Gesicht und Figur werden zu grell ausgeleuchtet. Farben und Materialien der Mode sind schlecht zu erkennen. Die Kandidatin fühlte sich sichtlich unwohl in ihrer Haut. Cellulite scheint sichtbar – auch wenn gar keine da ist!