"Elektro-Lounge 2017" bei Brumberg

3.08.2017

Geballte Kompetenz in Sundern: Brumberg, Anbieter professioneller Lichtlösungen, bietet am 5. und 6. September die offene und modular aufgebaute Seminarveranstaltung "Elektro-Lounge 2017" im Unternehmenssitz in Sundern an. Für Experten besteht die Möglichkeit durch eine individuelle Programmzusammenstellung das eigene Wissen auf den neuesten Stand zu bringen.

00 Bei dieser Seminarveranstaltung profitieren Licht-Profis von einem umfassenden Wissenstransfer.

"Nicht zuletzt durch die Digitalisierung ist die Elektrobranche im permanenten Wandel. Fortbildungen und die Aktualisierung des Wissens werden immer wichtiger", erläutert Inhaber und Geschäftsführer Johannes Brumberg. "Wir freuen uns daher, dass wir gemeinsam mit fünf namhaften Marken (Brumberg, Jung, Kaiser, Fachhochschule Südwestfalen, Feelsmart) diese hochkarätige Veranstaltung für die Elektrobranche anbieten können."