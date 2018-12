Øivind Slaattos Pendelleuchte Patera in Silber

20.12.2018

Die Pendelleuchte Patera wurde erstmals im Jahr 2015 in Weiß eingeführt. Als eine moderne Interpretation des klassischen Kronleuchters bereichert sie moderne Räume als schimmernder Brennpunkt durch eine weiche, dynamische Beleuchtung. Nun freut sich Louis Poulsen, Øivind Slaattos faszinierendes Design in einer neuen Ausführung, aus silbernem Folienmaterial, präsentieren zu können.

Obwohl sie aufgrund ihrer Form und der Konformität mit dänischen Designprinzipien für klassisches Design steht, wagt die silberne Patera einen mutigen Schritt weg vom Minimalismus. Ihre reflektierende Oberfläche zieht sofort alle Blicke auf sich – ob eingeschaltet oder nicht – und stellt so einen unwiderstehlichen Blickfang dar, der das Ambiente im Raum spürbar beeinflusst. Die silberne Patera eignet sich ideal für Räume, die aus der Masse hervorstechen, einen Standpunkt setzen und einen eigenen Charakter entfalten dürfen und auch sollen: ob angesagte Hotels, moderne Konzept-Restaurants, innovative Konzertsäle, unkonventionelle Büro- und Konferenzräume oder Wohnräume, die sich nicht vor einem dramatischen, unerwarteten Stil scheuen.

"Mit einem klassischen Kronleuchter wird aus jedem Raum ein Festsaal", stellt Designer Øivind Slaatto fest. Die silberne Patera verstärkt diese Wirkung zusätzlich. Die weiche, blendfreie Beleuchtung, die im 360°-Winkel abgestrahlt wird, ist das Ergebnis eines ausgefeilten Designs: Die Patera besteht aus zahlreichen unterschiedlich angeordneten Zellen. Sie taucht die Räume, Menschen und Objekte in ihrer Umgebung in ein natürliches, gleichmäßiges und schmeichelhaftes Licht und verhindert unerwünschte dunkle Schatten.

Die Form der Patera ist aus jedem Blickwinkel wunderschön anzusehen, da ihre auf der Fibonacci-Folge basierende Struktur aus unterschiedlichen Perspektiven immer wieder einen neuen Eindruck erweckt. Diese Neuinterpretation des Kronleuchters ist ebenso edel wie gewagt und stellt eine beeindruckende Ergänzung für modern oder traditionell gestaltete Räume dar, die offen für eine neue Variante eines altbekannten Konzepts sind. Eine einzelne silberne Patera schafft einen schimmernden Brennpunkt. Mehrere kombiniert – ob versetzt oder in einer Reihe, in einer oder unterschiedlichen Größen – wecken das magische Gefühl, das man auch beim Blick in den Sternenhimmel verspürt.