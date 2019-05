OE Quasi Light von Ólafur Elíasson für Louis Poulsen

6.05.2019

Louis Poulsen hat im Rahmen der Mailänder Designwoche die neueste Zusammenarbeit mit dem dänisch-isländischen Künstler Ólafur Elíasson vorgestellt: Die neue, großformatige Pendelleuchte "OE Quasi Light". Inspiriert von mathematischen Figuren, formt die Leuchte das Licht durch Geometrie.

Zwei kontrastierende, geometrische Formen, die ineinander verschachtelt sind, formen das Licht der Leuchte QE Quasi Light. Die äußere Schicht besteht aus einem starren Aluminiumrahmen mit 90 cm Durchmesser unt hat die Form eines Ikosaeders (20 Flächen und 12 Eckpunkte). Die innere Schicht, in Form eines Dodekaeders (12 Flächen und 20 Eckpunkte), scheint im Inneren zu schwegen und das Licht in einer sphärischen Lichtverteilung zu reflektiert. An den Scheitelpunkten des Aluminiumikosaeders sind helle LED-Leuchten eingebettet, die das Licht auf den Leuchtenkern richten: eine weiße, fünfeckige Lamina aus Polycarbonat. Die komplexe geometrische Form des Lichts wird je nach Standpunkt des Betrachters unterschiedlich wahrgenommen und schafft so zahlreiche Interpretationsmöglichkeiten und Perspektiven.

"Ich freue mich sehr, mein langjähriges Interesse an Geometrie und Licht in diese Zusammenarbeit mit Louis Poulsen und die Entwicklung der OE Quasi Light einzubringen. Von anderen Leuchten unterscheidet sie sich vor allem durch die nach innen gerichtete Leuchtrichtung - sie leuchtet zum Kern hin, von dem aus das Licht wieder in die Umgebung reflektiert wird. Die Leuchte verbindet Präzision im Design mit hochwertiger atmosphärischer Beleuchtung", so der Künstler Ólafur Elíasson.