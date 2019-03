Occhio verstärkt seine Geschäftsführung durch Lutz Coelen

18.03.2019

Das Designleuchten-Unternehmen Occhio startete mit Lutz Coelen als neuem Mitglied der Geschäftsführung ins neue Jahr. Coelen war Finanzvorstand und operativer Vorstand in verschiedenen mittelständischen Gesellschaften und verstärkt das Occhio Team nun mit der Leitung des gesamten operativen Geschäfts.

Axel Meise: "Mit Lutz Coelen ist die Führungsmannschaft von Occhio nun komplett und hervorragend auf das starke Wachstum und die internationale Ausrichtung des Unternehmens in den nächsten Jahren vorbereitet. Mit Lutz haben wir einen erfahrenen Partner gefunden, um die operative Exzellenz von Occhio weiter zu stärken und die Marktführerschaft der Marke im Bereich hochwertiger Designleuchten auszubauen."

Seit April 2017 hat Occhio mit EMH Partners einen Wachstumsinvestor mit an Bord, um die dynamische Entwicklung voranzutreiben und das große Potential der Marke zu erschließen. Im Zuge der Expansion wird die Markenpräsenz von Occhio in Europa und mittelfristig darüber hinaus in Märkten wie Nordamerika und Asien ausgebaut. Gleichzeitig wird das Projektgeschäft und der selektive Vertrieb über Handelspartner gestärkt, sowie in die Abrundung des Produktportfolios und die weitere Digitalisierung der Wertschöpfungskette investiert.