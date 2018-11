Occhio-Niederlassung in Wien eröffnet

26.11.2018

Am 14. November 2018 eröffneten die Münchner Leuchtendesigner von Occhio gemeinsam mit Design Rampf in Wien die erste Niederlassung nach dem "store by"-Konzept in Österreich. Das multifunktionale Konzept bietet Beratung sowie Verkauf auf hohem Niveau und vereint dabei Ausstellungsraum und Informationsplattform zu einem Licht- und Markenerlebnis.

Gemeinsam mit dem renommierten Leuchtenfachhändler Design Rampf eröffnete die Münchner Designleuchtenschmiede Occhio am 14. November 2018 Österreichs erste Occhio-Niederlassung im 9. Bezirk der Landeshauptstadt. Rund 150 begeisterte Gäste erleben in angenehmer Atmosphäre eine spannende Mischung aus Architektur, Lichtgestaltung und Produkt. Auf über 100 m² präsentiert sich in den neu gestalteten Räumen von Design Rampf eine interaktive Marken- und Erlebniswelt, die Endverbrauchern, Lichtplanern und Architekten gleichermaßen als Ausstellungsraum und Informationsplattform dient. "Ich freue mich, wenn es uns gelingt, den Besuchern des neuen Geschäfts in Wien den Mehrwert guten Lichts zu vermitteln.“, so Cathrin Dörfler-Rampf, Geschäftsführerin von Design Rampf.