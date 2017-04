Occhio läutet mit EMH Partners die nächste Wachstumsphase ein

24.04.2017

Die Occhio GmbH läutet 18 Jahre nach ihrer Gründung eine neue Wachstumsphase ein: Um die dynamische Entwicklung des Unternehmens in den kommenden Jahren fortzuschreiben, hat Occhio-Gründer Axel Meise mit dem in München und London ansässigen Beteiligungsunternehmen EMH Partners erstmals einen unternehmerischen und finanzstarken Partner an Bord geholt.

00 Occhio-Gründer und CEO Axel Meise

EMH Partners bringt via Kapitalerhöhung Wachstumskapital in deutlich zweistelliger Millionenhöhe ein und erwirbt damit eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 44 Prozent. Mehrheitsgesellschafter der Occhio GmbH bleiben Axel und Susann Meise. "Wir gehören zu den wachstumsstärksten Unternehmen der Lichtbranche, aber unser Potential haben wir bei weitem noch nicht ausgeschöpft", sagt Unternehmensgründer und CEO Axel Meise. "Mit EMH Partners haben wir einen starken Partner gewonnen, der nicht nur Kapital mitbringt, sondern auch sehr unternehmerisch denkt und uns bei der weiteren Expansion aktiv unterstützen wird. Wir wollen die einzigartigen Möglichkeiten der Lichtgestaltung, die Occhio bietet, möglichst vielen Menschen zugänglich machen. Denn gutes Licht bedeutet Lebensqualität." EMH Partners ist eine Beteiligungsgesellschaft von Unternehmern für Unternehmer, die in wachstumsstarke Firmen aus dem Mittelstand investiert. Die Gesellschaft verfolgt eine langfristige "Build and Scale"-Strategie und unterstützt ihre Portfoliounternehmen vor allem bei der Internationalisierung und der Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. "Wir freuen uns sehr, die nächsten Kapitel der Erfolgsstory von Occhio mitschreiben zu können", sagt Maximilian Kuss, Managing Partner von EMH Partners. "Mit ihrer starken Marke, der durchgängigen Designidee und der innovativen Licht- und Steuerungstechnologie ist Occhio eine Ausnahmeerscheinung in der Beleuchtungsbranche. Wir werden die weitere Expansion des Unternehmens im In- und Ausland vor allem mit unserem Know-how in der Digitalisierung begleiten."