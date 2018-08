Occhio inszeniert 'Swiss Re Next' in Zürich

23.08.2018

Mit ihrem neuen Hauptsitz am Züricher Mythenquai hat die Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft, Swiss Re, einen architektonisch und konzeptionell innovativen Bürokomplex in der Schweiz errichtet. Der Anspruch an Architektur und hochwertige Materialien zieht sich durch alle Bereiche – bis hin zum Beleuchtungskonzept von Occhio.

Swiss Re hat am Zürcher Mythenquai einen Firmencampus direkt am Seeufer errichtet. Herzstück ist das Bürogebäude 'Swiss Re Next', das vom Basler Architekturbüro Diener & Diener geplant wurde. Die äussere Schicht der tageslichtoptimierten Fassade besteht aus hängenden Glaswellen, die tagsüber die Umgebung und das Wetter widerspiegeln und in den Abendstunden den Blick in die Tiefe und Struktur des Gebäudes erlauben. Das Tageslicht spielt in der Architektur des Hauses eine wichtige Rolle und wird auch über zwei Lichthöfe, die sich über die ganze Höhe des Baus erstrecken, eingebracht. Die innere Erscheinung des Baus ist geprägt von hochwertigen Materialien und Oberflächen, die die anspruchsvolle Architektur erfahrbar machen. Das Material soll sichtbar sein: polierter Stahl, Glas in verschiedenen Qualitäten, Naturstein, Leder, um nur einige zu nennen. Diesem Konzept folgt ebenso die Beleuchtung. Der edle, mit einer Glaslinse ausgestattete Strahler Più piano von Occhio harmoniert daher ganz besonders mit dem eleganten Konzept des Gebäudes.