Occhio auf der Architekturbiennale in Venedig

19.06.2018

Occhio ist als auf der Architekturbiennale in Venedig dabei und sorgte zudem bei der Eröffnungsparty für eine stimmungsvolle Lichtinszenierung. Mehr als 900 begeisterte Gäste feierten gemeinsam mit den Kuratoren des Deutschen Pavillons die Eröffnung der Ausstellung 'Unbuilding Walls'. Staatssekretär Gunther Adler und Bundesratspräsident Michael Müller begleiteten das Ereignis mit feierlichen Worten.

Abends wurde zur legendären Eröffnungsparty des Deutschen Pavillons in den Ruderclub der Giudecca geladen. Das Who is Who der Architekturbranche feierte gemeinsam mit Graft Architekten, Marianne Birthler und den Hauptsponsoren wie Occhio das besondere Ereignis.