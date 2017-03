Occhio als Beispiel für "German Contemporary Excellence"

22.03.2017

Der Meisterkreis-Deutschland und das Auswärtige Amt stellten letzte Woche im Martin-Gropius-Bau in Berlin ihr gemeinsames Buch- und Ausstellungsprojekt "German Contemporary Excellence" vor. Mit dabei ist Occhio als eines der Unternehmen, das für Kreativität und Qualität aus und in Deutschland steht.

Das Werk feiert das Werte- und Qualitätsverständnis deutscher Unternehmen und Institutionen und macht Kreativität, Perfektion, Kunsthandwerk und Innovation in einer Gesamtschau für das Ausland erlebbar. Star-Fotograf Jim Rakete setzte die Produkte, Persönlichkeiten und Unternehmen in Szene.

Das Buch mit der limitierten Auflage von 2.000 Exemplaren wird im Rahmen einer Wanderausstellung gezeigt, die nach der Eröffnung in Berlin in den kommenden zwei Jahren in insgesamt 40 Städten wie Shanghai, Moskau, Tokio, Paris, London, Mumbai, Brasilia, Mexiko Stadt, Kuweit, Astana, und Kapstadt weltweit Station macht.

Großformatige Drucke der Bilder Jim Raketes und Texte von 30 renommierten Autoren wie beispielsweise Michael Nauman, Christina Weiss, Ronja von Rönne und Volker Hagedorn vermitteln ein umfassendes Bild Deutschlands. Nur die Besten ihres Fachs finden Erwähnung im Werk; sie vereint ihr Qualitätsanspruch, ihr Innovationsstreben und ihre Perfektion aber auch ihre Leidenschaft und Kreativität.