OBO organisiert Vertriebsverantwortung in Deutschland neu

18.04.2017

Nach der Neuorganisation des Deutschlandvertriebs von OBO Bettermann und mit dem Umzug nach Iserlohn-Sümmern hat das Unternehmen die damit verbundenen personellen Änderungen bekannt gegeben.

Kaufmännischer Leiter der neu gegründeten Tochtergesellschaft OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG ist Dr. Stefan Romberg (51), der den Markt aus zwölfjähriger Tätigkeit als Geschäftsführer in gleicher Funktion kennt. Romberg hat auch die Themenverantwortung für die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, IT, Einkauf, Disposition und die Struktur der OBO Logistik. Sein Ziel ist es, "das richtige Produkt in der richtigen Qualität, in der richtigen Menge, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort haben. Kernziel ist der Effektivitätsgewinn, um so nah wie möglich am Kunden zu sein."

Die Position des Vertriebsleiters Deutschland hat der bereits im OBO-Vertrieb tätige Thomas Hillebrand (47) in der Nachfolge von Karl- Frank Ulrich (60) übernommen, der den Bereich Business Development/ Channel Partner in der OBO-Holding übernommen hat. Hillebrand trägt mit Dr. Romberg die Umsatzverantwortung für den Deutschlandvertrieb. Zu Ulrichs Aufgaben gehören vor allem die Umsetzung von Digitalisierungstrends ins praktische Geschäft des dreistufigen Vertriebs und Spezial- und Sonderaufträge in direkter Anbindung an die Unternehmensleitung.

Am Sitz des neuen Tochterunternehmens ist nach reibungslos vollzogenem Ortswechsel von Menden ins zehn Kilometer entfernt gelegene Iserlohn nun das komplette Vertriebsteam beschäftigt.