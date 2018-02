'Nuit' von Kreon: Kommunikation von Licht und Raum

15.02.2018

Das System 'Nuit' steht für das Credo von Kreon, einem belgischen Hersteller von Architekturleuchten und Lichtsystemen: Licht wohldosiert genau dort zu platzieren, wo es benötigt wird. Dezent, energiesparend und zeitunabhängig akzentuiert Nuit die Details kreativer Raumgrafiken. Schon seit 2012 wird das System vielfach bei anspruchsvollen Neubauten und Revitalisierungsprojekten eingesetzt. Die Neuauflage des meistverkauften Kreon-Klassikers beinhaltet zahlreiche technische Upgrades und ein deutliches Plus an Nachhaltigkeit.

Dezente Lichtpunkte in einer filigranen Fuge, individuell konfiguriert: Das System Nuit, Bestseller des renommierten belgischen Architekturleuchten- und Lichtsystem-Herstellers Kreon, kann exakt dort positioniert werden, wo atmosphärisches Licht gefragt ist. Als wohldosierte Helligkeit, klar umrissene Lichtkegel oder sanft gedimmte Beleuchtung – erfüllt es in der neuen Version seine Aufgabe, die Architektur eines Raumes in der ihr eigenen Grafik ästhetisch zu unterstützen.

Die passenden Profile liefert Kreon sowohl in vorgefertigten Standardlängen wie auch in maßgefertigten passgenauen Konfigurationen – einschließlich zugeschnittener Ecken, sogenannter 'Corner Cuts'. Für Architekten, Planer und Lichtdesigner bedeutet dies: individueller Spielraum und maximale Anwendungsfreiheit. Die reduzierte Form von Nuit mit geraden, schmalen und dezenten Linien stellt nicht sich selbst in den Fokus, sondern konzentriert sich auf das Wesentliche – das Licht. Genau dies nimmt dem Thema Beleuchtung die oftmals vorherrschende Schwere und Dominanz in innenarchitektonischen Gesamtkonzepten. Als gradliniges, vielseitiges und zugleich zukunftsorientiertes System ist Nuit daher die ideale Lichtquelle für Bauten mit Charakter und eigener Note – egal, ob es sich um luxuriöse Wohn- und Büroräume oder trendige Hotelprojekte handelt.

Eine weitere Eigenschaft dieses Systems, das in seiner ursprünglichen Variante schon seit 2012 von Architekten, Lichtplanern und Lichtdesignern geschätzt wird, ist größtmögliche Flexibilität: Nuit-Module können in Decken und Wänden sowie sonstigen Oberflächen eingebaut oder alternativ auch abgependelt montiert werden. Die Anordnung ist stets variabel und folgt der individuell definierten gestalterischen Wirkung: Die Lichtelemente lassen sich zur Ausleuchtung gewünschter Bereiche genauestens positionieren.