NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart bei Trilux

6.05.2019

Hoher Besuch bei Trilux in Arnsberg: Prof. Dr. Andreas Pinkwart, der nordrhein-westfälische Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, diskutierte am Dienstag mit Vertretern von Trilux über die Chancen und Möglichkeiten von digitalem Licht und würdigte das Engagement des Unternehmens für den Industriestandort Nordrhein-Westfalen.

Minister Pinkwart informierte sich in Gesprächen mit der Geschäftsführung und dem Betriebsrat nicht nur über die aktuelle Situation des Unternehmens, sondern auch über die Zukunftsthemen der Beleuchtungsbranche. Dabei galt sein besonderes Interesse den Möglichkeiten, die intelligente Lichtlösungen vor dem Hintergrund der voranschreitenden Digitalisierung bieten.

"Licht ist zukünftig elementarer Bestandteil vernetzter Systeme in Städten und Gebäuden. Beleuchtungssysteme, die untereinander und mit anderen Gewerken kommunizieren, nehmen eine Schlüsselrolle im Internet of Things (IoT) ein und sind Wegbereiter der Vernetzung. Vom Lichtspender werden sie zum Datensammelpunkt und eröffnen damit völlig neue Möglichkeiten, die weit über die bisherigen Beleuchtungsaufgaben hinausgehen", erklärt Johannes Huxol, Finanzchef von Trilux. "Wir freuen uns, Herrn Minister Pinkwart heute einen persönlichen Einblick in unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Bereich digitales Licht geben zu können und über die Möglichkeiten zu sprechen, die sich daraus für die Wirtschaft ergeben".

Ausgestattet mit Sensoren können Leuchten beispielsweise standortbasierte Dienste ermöglichen, die Arbeitsabläufe in Unternehmen verbessern können – etwa durch die Positionsbestimmung von Waren und Arbeitsmitteln in Lagerhallen (Asset-Tracking), was unnötige Such- und Wartezeiten in Produktionsabläufen verhindert. Zudem lassen sich durch die Visualisierung von Bewegungsströmen (Heatmaps) die Lauf- und Fahrwege identifizieren und optimieren.