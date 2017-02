Nørreport Station in Kopenhagen mit Lichtkonzept von Bartenbach

14.02.2017

Die neue Nørreport Station in Kopenhagen bietet einen attraktiven Umsteigeknoten, nutzbaren öffentlichen Raum und ein innovatives Lichtkonzept. Rund 250 000 Fahrgäste und Passanten nutzen täglich die am meisten frequentierte Bahnstation Dänemarks im Zentrum von Kopenhagen. Außerdem radeln täglich etwa 20.000 Fahrradfahrer durch Nørreport, viele parken ihr Rad und steigen in die öffentlichen Verkehrsmittel um.

00 Nørreport Station, Kopenhagen Nørreport Station, Kopenhagen Nørreport Station, Kopenhagen Nørreport Station, Kopenhagen

Die alte Station war in die Jahre gekommen und konnte die Anforderungen als Umsteigeknoten nur mehr ungenügend erfüllen. Den Wettbewerb für die Neuordnung der Station und des öffentlichen Raums gewann ein Team der Architekten Gottlieb Paludan und Cobe in Kooperation mit Bartenbach lighting design. Als Basis für den Entwurf diente die Analyse der Fußgänger- und Fahrradströme über den Platz. Die Bewegungslinien ergaben ein Muster, das die Architekten für die Organisation des Raumes nutzen. Zwischen den Bewegungslinien platzierten sie die notwendigen Bauten unter skulpturalen Betondächer. Gemeinsam mit diesen Flugdächern und gläsernen Pavillons gliedern Fahrradinseln den öffentlichen Raum. Sie bieten rund 2.500 Fahrrädern Platz und liegen 40 Zentimeter tiefer als der sie umgebende Freiraum.