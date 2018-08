Nimbus-Ikonen als Aufbauvarianten und einfach dimmbar

16.08.2018

Einfach dimmbar und daher geeignet für hochwertige Lichtplanungen im Bestand sind die beiden Aufbauvarianten 'Modul Q 36 Frame' und 'Cubic 36 Frame', die neu ins Nimbus LED-Leuchten-Portfolio aufgenommen wurden und die sich durch ein minimalistisches, elegantes Design auszeichnen. Beide Modelle haben die Phasenan-/abschnittsdimmung integriert und benötigen lediglich einen klassischen Wanddimmer, wahlweise einen handelsüblichen Tastoder Drehdimmer. So kann problemlos die bestehende Hausinstallation mit dreiadriger Leitung genutzt werden.

In Bestandsgebäuden war und ist es teilweise noch schwierig, mit LED-Leuchten nachzurüsten und auch bei der Dimmung den gewohnten Lichtkomfort zu genießen. Nicht alle Gebäude sind mit den dafür notwendigen 5-adrigen Kabeln ausgestattet – und nicht jeder hat Freude an einer funkbasierten Dimmung. Mit Modul Q 36 Frame und Cubic 36 Frame schließt Nimbus nun diese Lücke und ermöglicht mit den beiden Aufbauvarianten das bequeme Dimmen mit dreiadriger Leitung – eine effiziente und integrative Lichtlösung.

Modul Q 36 Frame und die Cubic 36 Frame stehen klassisch in Schwarz oder Weiß zur Verfügung, der Leuchtenkopf ist im charakteristischen Nimbus Design aus Acrylglas gefertigt, das Aufbaugehäuse aus hochwertigem Aluminium. In Kombination mit Schwarz entsteht an der Decke ein markanter Kontrast, in Kombination mit Weiß tritt die Leuchte vollkommen zurück.

Entwickelt wurde die feine Gehäusekontur von Modul Q 36 Frame und Cubic 36 Frame analog zu den neuen Deckenleuchten Q One, Q Four und Q Four TT, die im Herbst 2018 auf den Markt kommen werden und mit 128 x 128 Millimetern die gleiche Basis haben.

"Diese quadratische, im Design ruhige und integrierende Grundform bildet die Brücke zwischen unseren verschiedenen Leuchtentypen und wird die Spielwiese für Architekten und Lichtplaner nochmals deutlich erweitern", ist Dietrich F. Brennenstuhl überzeugt.

Während die Aufbauvarianten Modul Q 36 Frame und Cubic 36 Frame die Phasenan-/abschnittsdimmung integrieren und somit alles "an Bord" haben, bietet Nimbus – ebenfalls neu – nun eine Lösung für das Dimmen mit dreiadriger Leitung für nahezu das gesamte Nimbus Portfolio an. Dabei erfolgt das Dimmen über einen externen 75 W-Kombikonverter. Benötigt wird für die adaptive Phasenan-/abschnittsdimmung ebenfalls ein handelsüblicher Tast- oder Drehdimmer.