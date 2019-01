Nimbus beleuchtet das Stationäre Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart (Kopie 1)

24.12.2018

Seit gut einem Jahr ist das neue Stationäre Kinder- und Jugendhospiz in Stuttgart in Betrieb. Die ehemalige Villa Wittmann ist seit Anfang Dezember 2017 das Zuhause und ein Ort der Erholung für Kinder und Jugendliche, die lebensverkürzt erkrankt sind. Die Stuttgarter Nimbus Gruppe hat in der Planung mit dem Architekten Rolf Mühleisen zusammengearbeitet und wurde bereits in einer sehr frühen Phase in die Lichtplanung eingebunden.

00 Die Nimbus Group ist dem Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart eng verbunden und hat im Zuge der Sanierungsmaßnahmen einen Großteil der Leuchten gespendet. Foto: Nimbus/Uwe Ditz Im gesamten Gebäude leuchtet Nimbus. Die Patienten sollen sich wohlfühlen wie zuhause. Im Empfang leuchtet u.a. das Lighting Pad, eine moderne Alternative zum Kronenleuchter. Foto: Nimbus/Uwe Ditz Das Licht belebt alle Räume und vermittelt Leichtigkeit. Dies ist bei der sensiblen Nutzung besonders wichtig. Foto: Nimbus/Uwe Ditz Blick in einen Therapieraum, der wie das ganze Gebäude und die Außenanlagen mit Nimbus-Leuchten ausgestattet wurde. Foto: Nimbus/Uwe Ditz

Auch für die Eltern bietet das neue Gebäude Räumlichkeiten, um ihr Kind zu begleiten und in einem würdigen Rahmen Abschied zu nehmen. Von den Außenanlagen über den Empfangsbereich bis hin zu den Therapiebereichen, Kinderzimmern und Elternappartments wurde auch das besonders sensible Abschiedszimmer beleuchtet. "Wir sind hellauf begeistert von der Beleuchtung", so Elvira Pleiderer, die während der Planungszeit die Projektleitung innehatte, "sie gibt den Räumen Weite und wirkt auf alle Beteiligten äußerst wohltuend. Die gemeinsame Planung ist in jeder Hinsicht großartig gelaufen, und die Beleuchtung wertet unsere gesamten Räumlichkeiten auf."