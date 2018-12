Nichia Corporation und Deutsche Lichtmiete AG verstärken Zusammenarbeit

5.12.2018

Der japanischen LED-Hersteller Nichia und der niedersächsischen Leuchtenhersteller und Industriedienstleister Deutsche Lichtmiete bauen ihre lange und erfolgreiche Zusammenarbeit weiter aus. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung der Deutsche Lichtmiete AG übernimmt die Nichia Corporation Anteile am Unternehmen und festigt damit die strategische Partnerschaft.

Nichia gilt als Pionier der LED-Technologie und entwickelte 1993 die erste superhelle blaue LED. Drei Jahre danach folgte die Entwicklung der ersten weißen LED. Heute ist der Großkonzern Weltmarktführer in der Produktion von LED-Chips – und nach wie vor Technologieführer. Nachhaltigkeit ist der treibende Motor für die Unternehmensentwicklung und ein zentraler Aspekt bei der Beteiligung an der Deutsche Lichtmiete AG, wie Shinichi Yuasa, Vertriebs- und Marketingleiter der Sparte Optoelectronik bei Nichia , erklärt: "Wir sind ein globales Technologieunternehmen mit einem hohen Bewusstsein für Qualität und Umwelt. Der Weg zur Nachhaltigkeit führt über innovative und vor allem marktorientierte Lösungen. Für uns als Hersteller und Lieferant zuverlässiger und innovativer LEDs ist die Deutsche Lichtmiete mit ihrer Unternehmensphilosophie, ihrem außergewöhnlichen Geschäftsmodell und ihrem Know-how der ideale Partner. Mit unserer Beteiligung möchten wir auch die Besonderheit der Partnerschaft dokumentieren."

"Wir können schneller als andere Innovationen aufnehmen, zur Marktreife bringen und so stark wachsen", sagt Alexander Hahn, Gründer und Vorstand der Deutsche Lichtmiete AG. Ein elementarer Vorteil für Nichia, der sich für beide Seiten rentiert, wie Hahn erklärt:

"Die Nichia Corporation ist unser absoluter Wunschpartner als Begleiter unseres Wachstumskurses, deshalb freuen wir uns sehr über die Beteiligung."

Die Nichia Corporation ist ein weltweit agierender Chemie- und Halbleiterkonzern mit Hauptsitz in Tokushima, Japan. Das 1956 gegründete Unternehmen hat mit seinen technologischen Meilensteinen Lichtgeschichte geschrieben und damit ganze Schlüsselindustrien und Anwendungsbereiche revolutioniert: von Automotive über Chemie, Elektronik, Maschinen- und Anlagenbau bis hin zu Pflanzenbeleuchtung, Laserdioden für Projektoren, Out-/Indoor Display und LCD Hintergrundbeleuchtung. Aktuell hält die Nichia Corporation über 2.000 Patente und bietet mit rund 8.700 Mitarbeitern an fünf Produktionsstandorten, zwei technischen Anwendungszentren und 22 Vertriebsbüros hochspezialisierte Produkte und Services weltweit an. Nichia legt großen Wert auf einen verantwortlichen Umweltschutz, der wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist.