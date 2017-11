Nh1217: Ein Variables Weihnachtslicht von Artemide

10.11.2017

Artemide hat mit der Nh1217 eine Leuchte speziell für den weihnachtlichen Wohnraum entwickelt. Entworfen wurde sie von den Shanghaier Architekten Lyndon Neri und Rosanna Hu, die das interdisziplinäre Design- und Forschungsbüro Neri & Hu leiten, aus dem immer wieder aufsehenerregende Projekte kommen.

Mit ihrer weißen mundgeblasenen Glaskugel und dem gebürsteten Messing der Halterung gibt sich die Leuchte klar als Mitglied der Yanzi-Serie zu erkennen – auch sie eine Kreation von Neri & Hu für Artemide. Die nh1217 ist allerdings von noch größerer Anpassungsfähigkeit als ihre Verwandtschaft.

Hängend oder liegend – die Nh1217 bietet zahlreiche Positionierungsmöglichkeiten als Tisch- oder Hängeleuchte. Den einem Karabiner ähnelnden Haken kann man als Stütze verwenden, so dass die Glaskugel in verschiedenen Lagen stabil bleibt und nicht etwa vom Tisch rollt, was eine schöne Bescherung wäre.