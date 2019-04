Neugestaltung des Schweizer Kundenzentrums von Zumtobel

17.04.2019

Im März wurde das neu konzipierte Lichtzentrum der Zumtobel Group in Zürich auf einer Fläche von 740 m² eingeweiht. Rund 200 Gäste kamen zur offiziellen Eröffnung in die Thurgauerstrasse 39. Durch die konzeptionelle Neugestaltung des Zürcher Lichtzentrums ist eine zukunftsorientierte Kundenplattform entstanden, die Licht in seinen vielfältigen Anwendungsbereichen erlebbar macht.

00 Die neue Art der Produktpräsentation in Kuben setzt besondere räumliche Akzente. Foto: Zumtobel / Matthias Rhomberg Anlässlich der Eröffnung präsentierte EOOS-Designer Harald Gründl die neue Zumtobel Supersystem integral collection. Foto: Zumtobel / Matthias Rhomberg Anlässlich der Eröffnung präsentierte EOOS-Designer Harald Gründl die neue Zumtobel Supersystem integral collection. Foto: Zumtobel / Matthias Rhomberg Zumtobel-Masterpiece des US-amerikanischen Stararchitekten Daniel Libeskind. Foto: Zumtobel / Matthias Rhomberg CEO Zumtobel Group Alfred Felder, Marc-André Rusch, Geschäftsleitung Zumtobel Schweiz, Aufsichtsratsvorsitzender Jürg Zumtobel und Eoos-Designer Harald Gründl. Foto: Zumtobel / Matthias Rhomberg Im Licht-Erlebnisraum (Faszinosum) wird Licht als Werkstoff und reine Materie völlig markenneutral gezeigt. Foto: Zumtobel / Matthias Rhomberg

"Wir freuen uns sehr, für unsere Kunden mit dem neuen Lichtzentrum Zürich eine zukunftsorientierte Plattform geschaffen zu haben, die von Licht bis hin zu IoT-Lösungen alles zeigt. Die finalen Räumlichkeiten begeistern und laden ein, gemeinsam mit unseren Kunden Lichtlösungen zu diskutieren und zu gestalten. Es ist ein Ort, an dem Licht erlebt werden kann und es ist uns enorm wichtig, dass wir unseren Kunden dieses Licht-Erlebnis vermitteln können", so Marc-André Rusch, Geschäftsleitung Zumtobel Schweiz. Anlässlich der Eröffnung präsentierte Eoos-Designer Harald Gründl aus Wien, Österreich, die neue Produkt-Kollektion "Supersystem integral collection" mittels eigens dafür entworfenen Wandreliefs, die als Ausstellungsstücke im neuen Lichtzentrum verbleiben. Die von Eoos entworfene Supersystem integral collection gibt Lichtplanern ein Werkzeug für exzellente Lichttechnik an die Hand, darauf ausgerichtet, die Lichtquelle nahezu unsichtbar zu machen. In den neuen Räumlichkeiten zeigt die Zumtobel Group das breite Produktportfolio und die Kompetenz der Marken Zumtobel (Innenbeleuchtung) sowie Thorn und Hess (Außenbeleuchtung): Licht für spezifische Anwendungen, professionelle Lichtlösungen und die dazugehörige Dienstleistungen. Die neue Art der Produktpräsentation in Kuben setzt besondere räumliche Akzente und gliedert sich nach Anwendungsbereichen. Eine völlig neue Möglichkeit in der Interaktion mit dem Kunden bietet der flexibel bespielbare Teil des Lichtzentrums, in dem kundenspezifische Lichtlösungen für Industrie und Büro variabel präsentiert werden können.