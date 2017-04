Neues Zitares-Betriebsgerät für Leistungsbereiche bis 70 W

3.04.2017

Die OEM Systems Group erweitert die Produktfamilie Zitares von BAG Electronics um ein weiteres Selv-Betriebsgerät (Sicherheitskleinspannung, engl. Safety extra low voltage). Das neue 1-Kanal LED-evg Icd1200-70rf-20 ist speziell für höhere Leistungsbereiche bis 70 W ausgelegt.

Die Selv-Topologie ermöglicht zudem eine vereinfachte Leuchtenkonstruktion. Ein weiterer Vorteil: Das Icd 1.200 arbeitet mit reiner Amplituden-Dimmung für flackerfreies Licht im gesamten Bereich von 1 bis 100 % und ermöglicht so eine kamerataugliche Beleuchtung.

Das Dali-dimmbare LED-evg eignet sich für den Konstantstrombetrieb von LED-Modulen und ist aufgrund der Bauform (360 x 30 x 21 mm) insbesondere für den Einbau in lineare Leuchten geeignet. Mit einem Arbeitsbereich von 950 bis 2.000 mA und maximal 70 W ist dieses Vorschaltgerät in verschiedensten Anwendungsbereichen einsetzbar.

Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten sowie die Analyse von Betriebsdaten werden in Kombination mit der Zitares360-Software möglich. Mit seinen intelligenten Funktionen ist das Icd1.200 in der Lage, unterschiedliche Betriebsbedingungen zu erkennen und den Ausgangsstrom so anzupassen, dass Zuverlässigkeit und Performance des Systems über die gesamte Betriebsdauer hinweg optimiert werden.