Neues Raum- und Lichtkonzept für die Sparkasse Oberpfalz

26.02.2019

Designfunktion, ein Planungs- und Beratungsbüro für die Konzeption und Realisierung moderner Büro und Arbeitswelten, hat für die Sparkasse Oberpfalz Nord in Weiden zusammen mit dem Architekten Christoph Thomas, TK Bauplanung GmbH und den Verantwortlichen der Sparkasse Oberpfalz Nord das neue digitale Beratungskonzept "S@ON" in eine innovative Raumgestaltung übersetzt. Zur Wegeführung und Beleuchtung setzten wird u. a. ein 63 Meter langes Lichtband eingesetzt.

Die Digitalisierung hat im Bankensektor ihre ganze Dynamik entfaltet. Nach der Entwicklung eines innovativen digitalen Beratungskonzepts "S@ON" hat die Sparkasse Oberpfalz Nord in Weiden einen voll digitalisierten Beratungsstandort errichtet. Mit einer Nutzfläche von 288 m² gilt er als Muster für Beratung in der digitalen Welt des "smarten" Bankwesens. Die Flächenplanung stammt von Architekt Christoph Thomas und den Verantwortlichen der Sparkasse Oberpfalz Nord.

Die Beratung erfolgt über die Distanz, ob per Telefonat, SMS oder Videochat mit einem festen Ansprechpartner in der Sparkasse, aber auch die Kunden sind in der S@ON willkommen. Die Kommunikationsmittel wählen die Kunden selbst. Dies ist die logische Weiterführung der Beratungsphilosophie der Sparkasse Oberpfalz Nord in der digitalen Welt.

"Wir schreiben digitale Entwicklungsgeschichte. Das Konzept wurde bereits von neun Sparkassen übernommen und es gibt zahlreiche weitere Anfragen," so der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Oberpfalz Nord, Ludwig Zitzmann.

Kunden und Mitarbeiter erwartet in der Sparkasse eine offene Fläche, die Transparenz verspricht. Ein Farbkonzept mit Weiß, Grau und Rot zieht sich durch die gesamte Einrichtung. Erste Orientierung erhalten Kunden an einem Informationspunkt. Eine Café-Bereich mit dem bequemen Möbelset "Parcs Causeway" verkürzt die Wartezeit. Vor einer Fläche mit Multimediawand laden die mobilen "Parcs Pop-up"-Stühle in verschiedenen Farben zum Verweilen ein. Für Besprechungen, die eine erhöhte Diskretion verlangen, steht ein geschlossener Besprechungsraum für 6 Personen zur Verfügung.

Absolute Transparenz bietet eine offene Beratungsinsel mit Tischen und Stühlenaus der Timba-Serie. Kleinere Gruppen können in einer Besprechungsrotunde Platz nehmen und mit einem Akustik-Vorhang separiert werden. Speziell für die digitale Beratung gibt es abgeschirmte Buchten, die fokussiertes Arbeiten ermöglichen.

"Es freut uns, dass wir mit unserem Partner Designfunktion dieses zukunftsorientierte Projekt, das schon heute die Arbeitswelt vom morgen abbildet, umsetzen konnten," so Michael Fried, Geschäftsführer für den Bereich Vertrieb, Marketing und Innovation bei Bene.