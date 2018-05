Neues Lighting-Pad von Nimbus

30.05.2018

Lighting-Pad heißt das schallabsorbierende Akustikelement mit brillanter LED-Beleuchtung, das die Nimbus Group erstmals auf der Light + Building 2018 präsentiert hat. Architekten und Planern steht damit eine hochwertige Licht- und Akustiklösungen zur Verfügung, die in einem einzigen Produkt vereint wurde.

Das Lighting-Pad kann nahezu allen Bereichen eingesetzt werden, in denen eine hochwertige Licht- und Akustiklösung gefordert ist. Das in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältliche Licht-Akustik-Modul ermöglicht es, flexibel auf räumliche Vorgaben zu reagieren und individuell passende Lösungen zu entwickeln – einzeln, aber auch in der Anordnung als Gruppe oder in bestimmten Strukturen.

Gleichzeitig ist das Lighting-Pad bei einer Höhe von nur 60 Millimetern akustisch hochwirksam. "Akustisches Licht" ist der von der Nimbus Group geprägte Begriff für die Leistungsfähigkeit des Lighting Pads. "Unsere Neuheit ist ein exzellenter Schallabsorber der höchsten Absorptionsklassen A und somit ein idealer Problemlöser für kommunikative Räume mit hohen Anforderungen an die Sprachverständlichkeit", lautet das Statement von Dietrich F. Brennenstuhl.

Architekten, Planer und Interieurdesigner schätzen die reinen Akustikelemente – die Rossoacoustic Pads – und haben sie in vielen renommierten Architekturprojekten bereits eingesetzt. Mit dem neuen Hybrid aus Leuchte und Akustikpaneel erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Bauvorhaben nochmals beträchtlich – von Konferenzräumen und Foyers über Einzelarbeitsplätze bis hin zur Beleuchtung von Restaurants.

In seiner Hochwertigkeit bietet sich das Lighting-Pad auch für unterschiedliche Interieurs an: dezent schwebend unter einer Stuckdecke im historischen Gebäude oder als spielerischer Akzent in einem eher sachlichen Ambiente. Die Varianten inspirieren zu planerischer Vielfalt und Kreativität: Ob kreisförmig oder rechteckig, ob in Weiß, Lichtgrau und Gletscherblau – das Licht-Akustik-Modul bietet eine Vielzahl an Optionen.

Das Lighting Pad lässt sich in Material und Abmessungen stimmig mit den Rossoacoustic Pads kombinieren – ebenso wie mit den Nimbus LED-Leuchtenfamilien der Serien Modul Q Project und Modul R Project, die in den gleichen Maßen erhältlich sind.