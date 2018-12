Neues Lichtkonzept für Balenciaga Paris von Licht Kunst Licht

21.12.2018

Im Zuge der kreativen Neuausrichtung der renommierten Modemarke Balenciaga hat das Architekturstudio Gonzalez Haase AAS aus Berlin für den Top-Standort in der edlen Pariser Einkaufsmeile Rue Saint Honoré ein innovatives Konzept entwickelt. Bei der Entwicklung und technischen Umsetzung des Lichtkonzeptes arbeitete AAS eng mit den Lichtplanern von Licht Kunst Licht zusammen.

Für das erste große Projekt unter der Ägide des georgischen Designers in Europa, wandte sich Gvasalia an das Berliner Architekturstudio AAS , um mit ihm ein komplett neues Konzept für die Pariser Niederlassung zu entwickeln. Das Innenarchitekturkonzept für das Geschäft in der Rue St. Honoré dient nun als Blaupause für Filialen auf der ganzen Welt.

Cristóbal Balenciaga – in der Modebranche groß gefeiert – gilt als einer der einflussreichsten Designer des 20. Jahrhunderts. Seit seiner Pensionierung 1967 hat sich das Luxus-Modelabel mehrfach neu erfunden. Nicht zuletzt dank seiner Anpassungsfähigkeit an die wechselnden Strömungen der Zeit, hat sich das Renommee des Unternehmens gefestigt.

Der daraus resultierende visuelle Eindruck ist fließend und offen. Klare Linien betonen die minimalistische Ästhetik Grundidee für die Entwicklung des Beleuchtungskonzeptes war es, das raffinierte, klare Interiordesign mit einer differenzierten Lichtlösung zu unterstützen. Dazu wurden nahezu alle Lichtelemente in die abgehängten Kanäle integriert. Die reflektierende Aluminiumoberfläche der Decke wird mit indirektem Licht aus der Oberseite der Kanäle homogen beleuchtet und so ein Eindruck von Frische und Leichtigkeit suggeriert.

Parallellaufende schmale Lichtlinien entlang der im Abstand von 2,80m abgehängten Kanäle versorgen den offenen Raum mit einer weichen Grundbeleuchtung aus diffusem, neutralweißen Licht und staffeln sich in der Raumtiefe zu einer minimalistisch anmutenden Grafik. Seitlich an den Kanälen angebrachte Richtstrahler bringen warmweißes Akzentlicht (3.000K) auf die Designerware.

Diese LED-Strahler bilden in ihrer Anordnung als Dreiergruppe ein leistungsstarkes Raster über der gesamten Verkaufsfläche und sind eigens für das Projekt so modifiziert worden, dass sie sich in ihrer Farbigkeit selbstverständlich in die Architektur einfügen. Die sorgfältig ausgerichteten Strahler mit Ausstrahlwinkeln von 10° und 26° und exzellenten Farbwiedergabeeigenschaften (Ra > 90) bei hohem Sehkomfort setzen die Kleidung angemessen in Szene.

Die Lichtplaner von Licht Kunst Licht führten aufwändige Berechnungen und Bemusterungen durch, um die optimalen Lichtverteilungen, Leuchtenabstände und die Ausrichtung der Leuchten zu bestimmen. Die möbelintegrierte Beleuchtung ist so ausgeführt, dass sie aus den üblichen Blickwinkeln nicht eingesehen werden kann, und so das klare Gesamtbild im Raum unterstützt. Mithilfe von fein abgestimmten Dimmwerten wird eine ausgewogene Mischung aus horizontalen und vertikalen Beleuchtungsstärken erreicht, die sich in der Nachtwirkung selbstbewusst und einladend über die großzügige Glasfassade nach Außen präsentiert.

Mit dem Einsatz zeitgemäßer LED-Technik für die Grund- und Akzentbeleuchtung ist der Großteil der Lichtelemente dimmbar ausgeführt, während verschiedene Lichtszenen intuitiv über ein Bedienfeld abgerufen werden können. Die Beleuchtung der Decke mit gleichbleibend neutralweißem Licht (4.000K) vermittelt ein Gefühl von Leichtigkeit und Frische im Raum. Die neue Lichtlösung bringt zudem quantifizierbare Vorteile in Bezug auf Energieeffizienz und Wartung, indem Leed-Anforderungen erfüllt werden. Als Zusammenspiel Technologie und Stil unterstreicht die Beleuchtung das exklusive Image von Balenciaga und weckt die Erwartungen der Besucher an ein ansprechendes und anregendes Einkaufserlebnis.