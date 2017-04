Neues Dial-Seminar: HCL-Lichtplanung

11.04.2017

Dial beschäftigt sich seit geraumer Zeit intensiv mit dem Thema HCL (Human Centric Lighting). HCL-Lichtplanungen werden in der Praxis oftmals unzureichend umgesetzt und verfehlen damit ihr Ziel. Denn eine am Menschen orientierte Beleuchtung garantiert nicht die Auswahl eines entsprechend etikettierten Produktes allein, sondern setzt Wissen und Methoden voraus. Das neue Dial-Seminar soll diese Wissenslücke schließen.

Sämtliche Schritte einer HCL-Lichtplanung werden trainiert und anschaulich vermittelt. Das "Weiße Labor" ist mit einem Modell in Originalgröße ausgestattet: Hier werden verschiedene Lichtanwendungen demonstriert und können live erlebt und bewertet werden. Das Seminar "HCL-Lichtplanung" richtet sich an Teilnehmer, die bereits fotometrische Grundlagen beherrschen und über Erfahrung in der Lichtplanung verfügen.