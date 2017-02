Neuer Vertriebspartner für die OEM Systems Group in den Niederlanden

13.02.2017

Nah am Markt, an den Kunden und ihren individuellen Anforderungen: Gemäß diesem Anspruch hat die OEM Systems Group mit der Firma H.K. Electric B.V. eine Vereinbarung zum Vertrieb aller Produkte in den Niederlanden geschlossen.

Seit Anfang 2017 können somit niederländische Kunden das gesamte OEM Systems-Portfolio von elektronischen Komponenten über LED Module bis hin zu Feuchtraumleuchten auch über H.K. Electric beziehen. Seit 1987 ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Hedel, Niederlande als Distributor für elektrotechnische Produkte tätig, seit vielen Jahren bereits zählt das Sortiment der Marke Zalux zum festen Portfolio.