Neue Wege bei Bankamp

20.11.2017

Die Leuchte des Jahres 2016, L-Lightline, wird nun auch zum YouTube-Star: Hersteller Bankamp zeigt mit einem Spot auf Youtube, wie man die Möglichkeiten der Leuchte unterhaltsam und einfach erklären kann – damit der Nutzer die Leuchte später genauso einfach bedienen kann.

Bankamp hat dafür einen Pantomimen verpflichtet, der auf typische Art die Wandelbarkeit der Leuchte vorstellt: Ein langer Tisch, der noch wächst, weil Gäste kommen, die L-Lightline wächst mit. Das Licht soll heller sein oder wärmer werden: mit ein paar pantomimisch hervorgehobenen Gesten ist das erledigt. Ohne weitere große Aktion, Fernbedienung oder App kann die Leuchte so ganz einfach angepasst werden.

Diese Einfachheit gibt der Spot durch die pantomimische Darstellung auch genau so weiter. Die Nutzer können so ganz einfach die sich selbst erschließenden Funktionen intuitiv nutzen. Es wird auch kein großer Unterschied zwischen mechanischer (Breite) und elektronischer Veränderung (Dimmen) gemacht, dies ist ebenfalls selbstverständlich und einfach zu lösen. So ein Umgang, den auch Apple für seine iPhones und iPads pflegt, macht den Zugang zur darin verbauten Top-Technologie wesentlich einfacher.

Die Veröffentlichung auf Youtube wird gleichermaßen vom Handel als Verkaufsförderung und von Käufern genutzt, um sich die Anwendung noch einmal zu vergegenwärtigen.