Neue Wandeinbauleuchten ergänzen das Programm von WE-EF

26.02.2019

WE-EF hat sein Programm an bodennahen Wandeinbauleuchten überarbeitet und um mehrere Serien erweitert. Die neuen Leuchten arbeiten alle mit einer 5-W-LED-Lichtquelle und weisen eine schlanke, einheitliche Bauform auf. Hinsichtlich der Lichtverteilung bieten sie genau die richtige Vielfalt, um in unterschiedlichsten Einbausituationen ganz verschiedene Beleuchtungsaufgaben zu erfüllen.

Besonders bemerkenswert ist ihr optisches System, das blendfreien Sehkomfort bei einer gleichzeitig sehr breiten Ausleuchtung am Boden gewährleistet. WE-EF kombiniert bei der STI134 ein Reflektorelement, welches das Licht kontrolliert nach vorn und unten führt, mit einer Linse, die das Licht seitlich lenkt.

Die neuen Leuchtenserien verfügen durchgehend über eine rechteckige Leuchtenabdeckung mit identischen Kantenlängen von 270 x 65 mm. So lassen sich auch verschiedene Versionen in einem Projekt kombinieren. Die reduzierte, elegante Bauform – in der Tiefe misst das Gehäuse nur 120 mm – ist durch die LED-Technik möglich geworden. Dabei ist es den WE-EF-Konstrukteuren gelungen, alle Komponenten optimal auf engstem Raum zu organisieren. Eine einfache Montage ist trotzdem gesichert. Die Leuchte kommt anschlussfertig auf die Baustelle und muss für die Installation nicht geöffnet werden. Der elektrische Kontakt wird über eine Anschlussbox hergestellt. Dieses Vorgehen erweist sich auch dann als ausgesprochen praktisch, wenn beim Einbau der Leuchten in Beton ein Einbautopf verwendet wird.

Wie bei allen W-EF-Produkten kommen auch bei diesen Leuchten spezielle Beschichtungen, Schrauben und Dichtungen zum Einsatz, um zuverlässigen Korrosionsschutz und lange Lebensdauern zu erzielen. Gehäuse in Schutzart IP66 schützen das Innenleben vor Wetter und Umwelteinflüssen, dank IK-Stoßfestigkeitsgrad 07 ist das ganze Programm gut gegen Vandalismus gewappnet. Zusammen mit der langen Lebensdauer der LED-Lichtquellen und LED-Treiber sorgen diese Maßnahmen für lange Standzeiten der Leuchten im Projekt – das bedeutet also sichere Schritte und stimmungsvolle Lichtatmosphären auch auf lange Sicht.