Neue Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte Optima 11 von ABB

5.09.2017

Optima 11 ist eine universell einsetzbare Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte, die Flucht- und Rettungswege innerhalb von Gebäuden auch unter rauen Umgebungsbedingungen kennzeichnet und ausleuchtet.

Ihr hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse ist stoß- und schlagfest. Die Leuchte verfügt wahlweise über die Schutzart IP 42 oder IP 65. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel haben eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus bietet die Optima 11 hervorragende Projektierungsdaten als Sicherheitsleuchte an Zentralbatterieanlagen und vielfältige Montagemöglichkeiten.

Das drehbare Piktogramm sorgt beispielsweise für volle Flexibilität, wenn die Leuchte an der Wand befestigt werden soll. Dank der First-Fix-Montage gelingt die Installation – sowohl an der Decke als auch an der Wand – besonders einfach und schnell.