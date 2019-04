Neue Occhio-Niederlassung im Herzen von Hamburg

24.04.2019

Am 1. April hat das Designleuchten-Unternehmen Occhio die Türen seiner neuen Niederlassung im Herzen der Hansestadt Hamburg eröffnet. Auf über 600 m² wird eine interaktive Marken- und Produktwelt mit einem Zentrum der Kompetenz für die Lichtplanung inszeniert und eine neue Kultur des Lichts erlebbar.

Prominent gelegen am Rathausmarkt heißt Occhio in seiner vierten und zudem bisher größten Niederlassung ab sofort Privatkunden, Bauherren, Architekten und Lichtplaner willkommen und bietet auf über 600 m² eine interaktive Marken- und Produktwelt, die Licht zum Erlebnis macht. Auf zwei Ebenen präsentiert das Unternehmen seine ganzheitlichen Leuchtensysteme, macht deren innovative Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten erlebbar und bietet zudem eine umfassende Expertise in der Lichtplanung an.

"Mit der Präsenz in Hamburg wollen wir ein Zeichen für Lichtkultur setzen und Besucher dazu einladen zum Lichtgestalter ihrer Lebensräume zu werden. Man kann hier das gesamte Anwendungsspektrum von Occhio kennenlernen und erleben, wie wichtig gutes Licht für die Lebensqualität ist.", so Axel Meise, Gründer und Designer von Occhio.