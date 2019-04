Neue Multifunktionstaster für die Lichtsteuerungen von Esylux

30.04.2019

Mit zwei Sonderausführungen erweitert der Hersteller Esyluxsein Tasterprogramm, das speziell für die intelligenten ELC-Lichtsysteme (Electronic Light Controll) in Unterrichtsräumen und Patientenzimmern von Krankenhäusern entwickelt wurde. Sie dienen insbesondere der individuellen Anpassung voreieingestellter Beleuchtugnsszenarien sowie der Symbilogic genannte HCL-Automatik von Esylux.

Obwohl sich die Optionen der manuellen Lichtsteuerung in den letzten Jahren deutlich erweitert haben, gehört der Taster an der Wand unverändert zum gewünschten Standard. Um diese Bedienungsart bei Lichtsystemen mit der ELC-Steuerung nochmals zu vereinfachen, hat der Hersteller die Schalterserie mit mit einer leicht verständlichen Symbolsprache entwickelt.

Zwei Sonderausführungen erweitern nun das Portfolio: Der Klassenraum-Schalter dient dem Übersteuern der sensorgesteuerten Lichtsysteme im Lehrbetrieb und erlaubt das Schalten, Dimmen oder Abrufen von Szenen über acht Einzeltastflächen. Lehrkräfte können so die Beleuchtung einfach anpassen, zum Beispiel um die Schüler in Konzentrationsphasen mit hellem, kaltweißem Licht zu unterstützen oder in Stressmomenten mit abgedimmten 2.700 K einer motorischen Unruhe entgegenzuwirken. Eine Tastfläche mit Symbilogic-Logo aktiviert das energieeffiziente HCL-Szenario.