Neue Leuchtenfamilien von Thorn für die intelligente Stadtbeleuchtung

4.12.2017

Thorn Lighting führt zwei neue Außenleuchten für die intelligenten Städte von heute und morgen ein. Die Straßen- und Pollerleuchten 'Alumet Stage II' und 'Thor' verbinden Schlichtheit mit drahtloser Vernetzung.

Mit den Möglichkeiten für intelligente Steuerung sind Alumet Stage II und Thor in künftigen "Smart City"-Anwendungen einsetzbar: Die Leuchten reagieren auf Veränderungen der Lichtverhältnisse, der Temperatur und Bewegung. Sie können außerdem Daten zur Optimierung des Verkehrsflusses, der Verkehrssicherheit und des Energiebedarfs erfassen. Für Städte, in denen die Flexibilität für eine zukünftige Beleuchtungsaufrüstung gewünscht ist, können Sensoren und Antennen zu einem späteren Zeitpunkt in die Leuchten integriert werden.

Die neugestaltete 'Alumet Stage II' ist visuell an die anderen Produkte der Alumet Familie angepasst, was ein einheitliches Erscheinungsbild garantiert. Die elegante Lichtstele hat einen zylindrischen Diffusor mit bis zu sechs Lichtmodulen. Dies ergibt einen maximalen Lichtstrom von 6.600 lm. Die Lichtausbeute beträgt 80 lm/W mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von 80. Jeder der sechs Strahler kann um 360° gedreht werden, mit breiten und engen Ausstrahlwinkeln. Die Leuchte kann horizontale und vertikale Oberflächen ausleuchten und eignet sich hervorragend zum Einsatz zur Beleuchtung von Wegen, Plätzen und sogar Fassaden!

Diese Flexibilität erlaubt Nutzern die Schaffung umfassender, integrierter Beleuchtungssysteme für komplexe öffentliche Bereiche ohne diese zu überladen. Die Module sind in zwei Farbtemperaturen (3.000 K bzw. 4.000 K) lieferbar; die Leuchte kann außerdem bei Bedarf um farbige Module erweitert werden. Bei der rgb/w Variante können verschiedene Szenen geschaffen und durch das Dmx-System gesteuert werden. Mit der 'Alumet Stage II' haben Anwender die Freiheit, ihre individuelle Kombination für die jeweilige Anwendung zu erstellen.