Neue LED-Strahlerserien Emphara und Spotty von Regiolux

14.09.2017

Die neuen LED-Strahlerserien Emphara und Spotty von Regiolux bieten mit unterschiedlichen Lichtfarben vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Groß- und Einzelhandel, um Produkte und Marken effektvoll zu inszenieren. Verschiedene Ausstrahlungswinkel, maßgeschneiderte Lichtstrompakete, hohe Effizienz und eine gute bis sehr gute Farbwiedergabe (CRI 80 + 90) sorgen für eine gelungene Warenpräsentation im richtigen Licht.

Die neuen Emphara-Strahler überzeugen mit einem reduzierten, kompakten Gehäuse aus hochwertigem Aluminium und integriertem Treiber, wahlweise in Weiß und in Silber. Sie sind um 350° dreh- und um 90° schwenkbar sowie standardmäßig mit Sicherheitsglasscheibe ausgestattet. Für Anwendungsfälle, in denen Strahler ohne Glasscheibe bevorzugt werden, gibt es eine Sonderausführung.

Angeboten werden sie in verschiedensten Lichtfarben, um eine authentische und ansprechende Akzentbeleuchtung zu realisieren. So lassen sich beispielsweise Backwaren, Obst und Gemüse, Käse, Fleisch oder Fisch mit der richtigen Lichtfarbe optimal in Szene setzen.