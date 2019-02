Neue LED-Strahler von Schuch in der Foco-Serie

13.02.2019

Die Anforderungen an Außenleuchten sind so unterschiedlich wie ihre Einsatzbereiche und die Typenvielfalt am Markt ist dementsprechend groß. Die Foco-Familie von Schuch sorgt mit ihrem breiten Leistungsspektrum als Planflächenstrahler oder Scheinwerfer für Flexibilität und bedarfsgerechte Beleuchtungsergebnisse.

00 Drei Größen, ein Design - die Foco-Familie stellt sich vor: Schuch erweitert sein LED-Planflächenstrahler- und Scheinwerfersortiment.

Die bekannten Planflächenstrahler / Scheinwerfer der Baureihen 7700 und 7800 von Schuch bekommen Zuwachs und werden künftig unter dem Namen Foco vertrieben. Zusammen mit der neuen Baureihe 7600 Vario reichen die Leistungsstufen der Foco-Familie jetzt von 2.400lm bis 37.200lm. Alle Leuchten sind im baureihentypischen flachen Design gehalten, sorgen durch die direkte Anbindung der LED-Module an ihr Aluminiumdruckgussgehäuse für ein hervorragendes Thermomanagement und haben eine hohe Lebensdauer (>100.000Std.) und Stoßspannungsfestigkeit (10kV). Verschiedene Optiken (breit, tiefbreit, tief und asymmetrisch strahlend) ermöglichen den Einsatz als Planflächenstrahler oder Scheinwerfer. Eine Reihe von optional lieferbaren Varianten mit Leistungsreduzierung oder Dali-Dimmfunktion, Ausführungen zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen, sowie eine Konstantlichtstromfunktion runden das Angebot dieses robusten Strahlerprogramms ab.