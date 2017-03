Neue LED-Retrofitlampen "Connect" und "Lookatme" von Carus

28.03.2017

Carus, der noch junge Hersteller von LED-Lampen aus Mittelhessen, verstärkt seine Bestrebungen, sich deutlicher vom Wettbewerb auf dem stark umkämpften Markt für LED-Retrofitlampen abzugrenzen. Dafür konzentriert sich das Spin-off-Unternehmen, das aus der seit 1830 bestehenden Designschmiede Seidel hervorgegangen ist, seine Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf innovative Produktneuheiten.

Die kommenden Produktneuheiten werden den Fokus noch stärker auf Smart-Home-Lösungen richten, deren Nachfrage eine kontinuierliche Zunahme verzeichnet. Dazu gehört die intelligente LED-Retrofitlampe Smart-White aus der dafür neu entwickelten Produktserie Carus-Connect. Es handelt sich dabei um die erste LED-Lampe von Carus, die sich per Mobile-App steuern lässt. Dabei hat die Smart-White deutlich mehr zu bieten als einfach nur schönes Licht.

So lässt sich die Farbtemperatur von 2.200 bis 4.500 Kelvin frei wählen und sie verfügt über einen dimmbaren Bereich von 10 bis 560 Lumen. Diese neue LED-Lampen Generation erfüllt damit alle Bedürfnisse einer modernen, umweltfreundlichen und vor allem auch gesunden Beleuchtungslösung. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der intuitiven, komfortablen Steuerung mithilfe eines Smartphones bzw. Tablets.

Doch die Besonderheit des Produkts geht über eine intuitive Gestensteuerung via Mobilgerät hinaus. Ist von gesundem oder gar biodynamischem Licht die Rede, denkt man an die positiven Eigenschaften des uns umgebenden Sonnenlichtes. Die neuen Möglichkeiten der innovativen LED-Technik bieten Anwendern nicht nur die Gelegenheit Strom zu sparen, sondern durch zukunftsweisende Steuerungsoptionen das Licht in seinen unterschiedlichen Farben positiv zu nutzen.