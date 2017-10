Neue LED-Profile von Barthelme

24.10.2017

Barthelme LED Solutions hat sein Sortiment mit den LED-Profilen 'Bardolino R mini' und 'Garliano flex' erweitert. Wie alle Aluminium-Profile aus dem Hause Barthelme, verfügen beide über ein umfangreiches Zubehör und sind bis zu einer Länge von 5 m pro Stück erhältlich.

Das runde LED-Profil 'Bardolino R mini' mit einem geringen Durchmesser von 13,9 mm wurde für spezifische Anforderungen in Geschäften und Supermärkten entwickelt. Es eignet sich daher besonders gut zur Montage in Regalen und überall dort, wo man bestimmte Produkte oder Objekte in den Vordergrund stellen möchte.

Passend dazu bietet Barthelme klare beziehungsweise satinierte Abdeckungen mit 30°-Linse und eine opalene ohne Linse. Damit können verschiedene Produkte entweder mit einer gerichteten Lichtbündelung hervorgehoben oder mit einer homogenen und blendfreien Beleuchtung akzentuiert werden. Das LED-Profil wird mit transparenten Haltern aus Kunststoff befestigt und wird einfach durch Drehen im Halter ausgerichtet beziehungsweise verstellt. Das Profil kann LED-Streifen mit einer maximalen Breite von 8 mm aufnehmen. Passende LED-Streifen bietet der Nürnberger Hersteller mit der Serie 'LEDlight flex' an.