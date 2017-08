Neue Kataloge von Mean Well bei Schukat

28.08.2017

Die aktuellen Industrie- und LED-Netzteil-Kataloge von Mean Well sind ab sofort bei Schukat als Druckausgabe erhältlich. Sie enthalten zahlreiche Neuentwicklungen von Schaltnetzteilen und sind über bei Schukat direkt oder als pdf-Download erhältlich.

Der Gesamt-Katalog von Mean Well umfasst detaillierte Informationen zu allen Netzteilen für Industrie und Automation. Zu den Neuheiten zählen u. a. die DIN-Schienen-Netzteile der Serien Hdr und Tdr-480, die Medical-Stecker-Netzteile Gem12I sowie die Ladegeräte der Serien Enp/Enc.

Mit der Serien- und Typenvielfalt an Standard-Schaltnetzteilen für unterschiedliche Kundenanforderungen führt Mean Well viele kostengünstige Lösungen im Programm. Zusätzlich bietet der Hersteller kundenspezifische Anpassungen für seine Standardlösungen an. Lange Lebensdauer, hoher Wirkungsgrad und geringe Leerlaufverluste stehen im Fokus der Neuentwicklungen.

Schukat vertreibt seit 1996 alle Produktlinien von Mean Well, darunter Ac/Dc-Schaltnetzteile, Dc/Dc- und Dc/Ac-Wandler sowie Batterieladegeräte. Alle gängigen Typen - über 3.000 verschiedene Schaltnetzteile und Wandler aus fast 500 Serien - sind direkt ab Lager Schukat lieferbar.