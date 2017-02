Strahlerserie 2 Go von Molto Luce

21.02.2017

Die Produktentwickler von Molto Luce haben bei der Leuchtenserie 2 GO ganze Arbeit geleistet und den leistungsstarken Strahler auf seine wesentlichsten Bauteile reduziert.

Der Spot besteht aus lediglich 9 Bauteilen, die zudem auch für das Roboter-Assembling optimiert wurden, was in Summe zu einer deutlichen Zeitersparnis führte und in Folge auch die Gesamtkosten des Produktes entscheidend verringert hat.

In allen essentiellen Leistungswerten, die ein innovativer Schienenstrahler bieten muss, liefert der Molto Luce Spot überzeugende Werte. Auch in Bezug auf den, vor allem für den Handel entscheidenden, Flexibilitätsgrad kann der Strahler punkten. Der aus Aluminium gefertigte Spot ist in 3 Oberflächenfarben verfügbar und kann sowohl in Standard- als auch Speziallichtfarben geliefert werden. Ein großer Vorteil insbesondere bei heiklen Produktgruppen wie Lebensmittel, Brautmode und Papier.