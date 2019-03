Neue Außenbeleuchtung des Mailänder Doms von Erco

14.03.2019

Der Innenraum des Mailänder Doms strahlt seit der Expo 2015 dank effizienter LED-Lichtwerkzeuge von Erco in neuem Glanz. Nun wurde auch die gesamte Außenbeleuchtung des imposanten Marmorbaus auf hochleistungsfähige und langlebige Erco LED-Scheinwerfer umgerüstet.

Ein Bauwerk dieser Größe im dicht bebauten Stadtraum effektvoll zu beleuchten, ohne die direkte Umgebung negativ zu beeinträchtigen, verlangt Scheinwerfer mit besonders engen und präzisen Lichtverteilungen. "Für ein gutes Lichtkonzept braucht man nicht Massen an Licht, sondern eine präzise eingesetzte, hochqualitative Beleuchtung", so Planer Pietro Palladino. Für die neue Außenbeleuchtung des Doms entschied er sich für blendfreie Lightscan- und Gecko-Scheinwerfer von Erco, die an die besonderen Anforderungen des Projektes angepasst wurden. Die eingesetzte "individual"-Variante von Lightscan punktet mit großen Lumenpaketen, höherer Schutzklasse, besonderen Befestigungsbügeln und einer exakt auf den Marmor der Fassade sowie die Montagepositionen angepasste Gehäusefarbe.

Pietro Palladino gliederte die neue Außenbeleuchtung in drei verschiedene Höhen: Unten auf den vorhandenen Masten rund um das Gebäude. Weiter oben auf dem Dachgesims von benachbarten Gebäuden. Auf dem Dom selbst wurden die wichtigsten statuarischen Gruppen von unten nach oben beleuchtet. Insgesamt kamen etwa 570 LED-Scheinwerfer zum Einsatz.

"Ein Großteil der Beleuchtung musste über eine asymmetrische Leuchtenanordnung gelöst werden", erklärt Pietro Palladino eine der vielen Herausforderungen seiner hochkomplexen Planung. "Die Montageorte waren durch die alte Beleuchtung vorgegeben und zum Teil sehr hoch gelegen und dadurch schwer zugänglich, außerdem variieren die Distanzen stark. Wir haben es mit Entfernungen von bis zu 120 Metern zwischen den montierten Leuchten und den beleuchteten Oberflächen auf der Fassade zu tun."

Gelöst wurde diese Beleuchtungsaufgabe mit einer projizierenden Lichttechnik auf Grundlage der Spherolitlinsentechnologie. Neben der lichttechnischen Präzision waren für die Leuchten am Dom besonders entwickelte Befestigungsbügel notwendig. Leuchten durften nur in den Fugen zwischen den einzelnen Marmorblöcken montiert werden, nicht jedoch im Marmor selbst. Zur blendfreien Akzentuierung der gotischen Vertikalen und Fialen auf dem begehbaren Dach entschied sich der Planer für eine "Erco individual"-Variante der kompakten Gecko-LED-Scheinwerfer. Sie wurden ebenfalls in Hinblick auf Schutzklasse, Befestigungsbügel und der auf den Marmor des Bauwerkes angepassten Gehäusefarbe modifiziert. Mit ihrer leicht konischen Form und dem relativ kleinen, runden Gehäuse fügt Gecko sich fast unsichtbar für die Besucher zwischen die fein modellierten Turmspitzen ein. Zur sicheren und blendfreien Beleuchtung der Wege und Treppenaufgänge auf den von Besuchern stark frequentierten Dachterrassen wurden Focalflood Fassadenleuchten wenige Zentimeter über dem Boden an der Innenseite der Mauern der Kathedrale montiert.

Neben der Möglichkeit zur Individualisierung von Serienprodukten überzeugte insbesondere die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der LED-Lichtwerkzeuge den Bauherrn, die heute von Fedele Confalonieri geleitete Dombauhütte "Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano".

"Von den über 800 Leuchten, die 2015 im Innenraum des Doms installiert wurden, musste bis heute nicht eine einzige ersetzt werden", resümiert Lichtplaner Pietro Palladino. So spart die Umstellung auf wartungsarme Erco LED-Lichtwerkzeuge Betriebskosten – und erweist sich zudem als enorm energieeffizient: Im Innern des Doms hat sich die Anschlussleistung nach der Umstellung von 70kW auf 26,5kW reduziert, obwohl die Leuchtenanzahl im Vergleich zu früher deutlich erhöht wurde. Die Anschlussleistung der neuen Außenbeleuchtung beträgt nun 35kW statt wie vorher 58kW – also rund 40% weniger. Gleichzeitig wird mit einer höheren Beleuchtungsstärke von rund 90lx circa 40% mehr Licht auf den Dom gebracht.

Wenn pünktlich zur Dämmerung die neue Außenbeleuchtung der Kathedrale angeschaltet wird, ist der Effekt atemberaubend: Vollständig in neutralweißes Licht getaucht, scheint der Marmorbau selbst zu leuchten. Die neue Lichtqualität verleiht dem Dom nun wieder die Dominanz im Stadtraum, die ihm zusteht. Oder, um es mit Mark Twains Worten zu sagen, der im Jahre 1867 in Mailand staunend vor der imposanten Kathedrale stand: "Welches Wunder er ist! So großartig, so ernst, so riesengroß! Und noch so fein, so luftig, so anmutig! Eine Welt des festen Gewichts, und doch scheint das… eine Wahnvorstellung einer Eisskulptur, die mit einem Atemzug verschwinden könnte."