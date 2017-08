Neuauflage: VL38 & Doo-Wop von Louis Poulsen

4.09.2017

Die Vilhelm Lauritzen-Serie wird um ein VL38-Design reicher. Der ursprünglichen, klassischen Kombination aus Weiß und Messing folgt nun das Modell mit schwarzer Pulverbeschichtung.

Diese neue Farbkombination verleiht der Leuchte eine strenge, moderne Nuance. Der für Lauritzen besonders charakteristische Entwurf erlaubt es in Innenräumen mit Kontrast und Dunkelheit zu arbeiten ohne die Form des Lichts zu beeinträchtigen.

Mit den Metallausführungen in Chrom und Kupfer setzt Louis Poulsen den Leuchten-Klassiker Doo-Wop neu in Szene. Kühles Stahl steht für eine schlichte Eleganz, während warme Töne wie Kupfer und das bereits seit 1952 vorhandene Modell aus Messing für Tiefe und edlen Glanz sorgen. Eine Kombination beider Nuancen erzeugt einen markanten, minimalistischen Look.

VL38-Black sowie Doo-Wop in Kupfer und Chrom sind ab September 2017 erhältlich.