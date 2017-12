Neonröhre 2.0 von BIG und Artemide

7.12.2017

In Anlehnung an die Büroästhetik der internationalen Moderne und die Lichtkunst der 1960er Jahre, hat die Bjarke Ingels Group – besser bekannt als BIG – in Kooperation mit Artemide ein modulares Beleuchtungssystem entworfen.

Durch einen elektromagnetischen Click-Mechanismus können die einzelnen Teilstücke ganz einfach und völlig nahtlos verbunden werden. Ein dünner Aluminiumkern mit zwei LED-Leisten garantiert eine homogene Lichtverteilung mit hohem Wirkungsgrad, ohne dass die Verbindungen sichtbar werden. Mit dieser optoelektronischen Kompetenz entsteht aus Licht direkte Kommunikation.

In diesem Jahr wurde das modulare Leuchtsystem 'Alphabet of Light' um die runden und linearen Versionen ergänzt, um so noch weitere gestalterische Freiheit in die Formensprache des Lichts zu bringen. Alphabet of Light wurde dieses Jahr mit dem Red Dot Award in der Kategorie 'Best of the Best für höchste Designqualität und wegweisende Gestaltung' ausgezeichnet.