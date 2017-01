Nedtrain setzt Online-Lichtmanagement-System von Nedap ein

10.01.2017

Nedtrain, Teil der Niederländischen NS-Gruppe, setzt die IoT-Lichtmanagement-Plattform von Nedap ein, um das Potenzial des neuen LED-Beleuchtungssystems auszuschöpfen und zu erhalten. Einsparungen, die Nedtrain jetzt realisiert, sollen so auch in Zukunft garantiert und sogar noch verbessert werden.

"Der Ausgangspunkt war 1:1 Austausch der alten konventionellen Beleuchtung gegen das Astro-LED-System von Disano. So musste die bestehende Infrastruktur nicht angepasst werden. Dies ermöglicht Nedtrain bereits eine Einsparung von 50 %. Nedtrain wollte noch einen Schritt weiter gehen und mit einem drahtlosen Lichtmanagementsystem unnötiger Verschwendung vorbeugen und dafür sorgen, dass Licht nur leuchtet, wenn es wirklich nötig ist. Das war der Moment, an dem Nedap als Experte auf dem Gebiet des Lichtmanagements ins Spiel kam", so Arjon de Haan von De Groene Jongens Energie- und Installationsberater.

Die Entscheidung, die alte Beleuchtung in der Niederlassung Haarlem durch eine effizientere und nachhaltige Alternative zu ersetzen, folgte aus dem Wunsch von Nedtrain, die Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz zu erhöhen und die Energiekosten zu senken.

Nedtrain profitiert von der entscheidend verbesserten Lichtqualität des LED-Systems und gleichzeitig von einer starken Reduzierung des Stromverbrauchs mit Hilfe des dynamischen Lichtmanagements Luxon von Nedap. Letzteres sorgt dafür, dass die Beleuchtung vollautomatisch auf die verfügbare Menge an Tageslicht und die Anwesenheit von Personen am Arbeitsplatz reagiert. So wird Licht nur dann angeschaltet, wenn es nötig ist. Dadurch erhält Nedtrain die maximalen Einsparungen und verhindert Energieverschwendung.



Durch die Inbetriebnahme des neuen Beleuchtungssystems macht Nedtrain einen großen Schritt in Richtung nachhaltiger Arbeitsplätze. Wo es möglich ist, minimiert Nedtrain bereits heute den Verbrauch von Energie, Wasser und der Produktion von Müll. Eine weitere Optimierung des Beleuchtungssystems wird durch einen sicheren Online-Zugang gewährleistet, der z. B. auch zur Analyse von Verbrauchswerten und Leistungsaufnahme der Leuchten genutzt werden kann. Der Energieverbrauch soll auch zukünftig, durch Anpassung an sich dynamisch entwickelnde Arbeitsabläufe, weiter gesenkt werden.