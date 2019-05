Nedap stellt den Luxon-IoT-Node für Außenbeleuchtungen vor

9.05.2019

Nedap erweitert sein IoT-Node-Sortiment um eine Version, die für intelligente und drahtlose Außenbeleuchtungssteuerung entwickelt wurde. Der "Luxon IoT Node Outdoor" passt in alle LED-Leuchten, für die der Zhaga-Standard verwendet wird. Auf diese Weise können die Möglichkeiten zur Energieeinsparung der LED-Technologie vollständig genutzt werden.

Mit der Einführung der Outdoor-Node nimmt Nedap in Sachen Konnektivität den nächsten Schritt auf dem Markt für Allgemeinbeleuchtungen. Jeroen Somsen, Geschäftsführer bei Nedap Light Controls bekräftigt: "Wir haben bereits eine Vielzahl an Lösungen für Büroumgebungen und Haushalte gesehen. Bei industriellen Anwendungen mit Außenbereichen ist jedoch ein Entwicklungsrückstand zu beobachten. Wir sehen hier eine verpasste Möglichkeit, da genau in diesem Bereich am meisten Energie verbraucht wird und der hohe Wartungsaufwand eine Herausforderung darstellt. Mit der Luxon IoT Node Outdoor bieten wir eine Lösung durch Konnektivität, die einen spürbar positiven Einfluss auf Energieverbrauch und Betriebskosten haben wird, vor allem bei anspruchsvollen Umgebungen. Während durch LED-Nachrüstung der Energieverbrauch halbiert werden kann, bewirken verbundene Beleuchtungselemente Energieeinsparungen von 75 %."