Nächste Lichtband-Generation von Trilux

9.04.2019

Alles bleibt gleich, nur besser. Mit diesem Anspruch hat Trilux das bewährte E-Line-Lichtband auf allen Ebenen konsequent optimiert. Das Ergebnis heißt E-Line Next LED. Wegweisend sind das modulare Baukastensystem mit einer riesigen Auswahl an Optiken, Lichtstrompaketen, Schutzarten und Längen sowie die Energieeffizienz von bis zu 190 lm/W. Über 250.000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten sind möglich.

Darüber hinaus bleiben bei den Optiken, Lichtstrompaketen und Schutzarten keine Wünsche offen. Mit verschiedenen Optiken und Strahlern sorgt die E-Line Next LED für optimalen Sehkomfort: zum Beispiel mit entblendeten Lösungen für Bildschirmarbeitsplätze, Systemen mit einem hohen Farbwiedergabeindex für Qualitätskontrollen in der Automobilindustrie oder doppelt asymmetrischen Optiken für optimal ausgeleuchtete Gänge im Einzelhandel.

Durch die breite Auswahl an frei kombinierbaren Modulen besitzt die E-Line Next LED eine hohe Anpassungsfähigkeit. Dabei haben Planer, Installateure und Endnutzer erstmals die Wahl zwischen zwei verschiedenen Tragschienensystemen. Die Fix-Variante mit fest montierten Trennsteckern eignet sich besonders für kostensensible Projekte. Im Gegensatz dazu besitzt die Flex-Variante eine durchgängige Verdrahtung, mit der sich Leuchtenmodule flexibel und bedarfsgerecht in der Tragschiene positionieren lassen.

Auch bei der Formensprache wurde das Lichtbandsystem weiterentwickelt, um sich konsequent auf neue anspruchsvolle Einsatzbereiche einstellen zu können. Durch das schlanke Design und die hochwertige Verarbeitung macht das Lichtband selbst in exklusiven Umgebungen, zum Beispiel in repräsentativen Büroräumen, eine attraktive Figur. Weder Schraubpunkte in der Optik noch Rastfedern am Gehäuse stören das schlichte und zeitlos schöne Design.

Und auch in puncto Montagefreundlichkeit hat die E-Line Next LED einiges zu bieten: So sind dank einer neuen Tragprofil-Geometrie und einer innovativen Kupplung Abhänge-Abstände von bis zu 4 Metern möglich. Das vereinfacht und beschleunigt die Montage enorm. Typisch E-Line ist zudem die besondere Sanierungsfreundlichkeit: Die neuen E-Line Next LED Fix-Geräteträger passen auf alle Standard-E-Line-Tragprofile, egal ob T5-, T8- oder LED-System. Eine Sanierung ist so durch einen einfachen Tausch der Geräteträger mit minimalem Aufwand erledigt.

Auf Wunsch ist die E-Line Next LED mit Netzwerk-Anbindung erhältlich. Diese lassen sich mühelos in das Lichtmanagementsystem Live-Link einbinden und steuern so innovative digitale Dienste wie Überwachung und vorausschauende Wartung. Alle E-Line Next LED Varianten sind optional mit HCL-Steuerung verfügbar. Die Leuchten verändern ihre spektrale Zusammensetzung im Tagesverlauf analog zum natürlichen Sonnenlicht – und liefern dem Körper so wichtige Impulse, die den biologischen Rhythmus unterstützen und das Wohlbefinden verbessern können.