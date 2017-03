Modulare, verriegelbare Steckverbinder von TE Connectivity

7.03.2017

TE Connectivity (TE), ein Anbieter von Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen, hat die "Light 'n' lok"-Reihe modularer, verriegelbarer Wire-to-Wire-Steckverbinder eingeführt.

Verfügbar sind nebeneinander stapelbare Versionen mit zwei und drei Positionen. Die Steckverbinder haben Poke-in-Anschlusstechnologie, die die Installation im Feld vereinfacht und beschleunigt. Außerdem werden keine Werkzeuge benötigt. Dank ihrer kompakten Bauform sind die Steckverbinder ideal geeignet für Anwendungen, in denen wenig Platz zur Verfügung steht.

Sie eignen sich besonders für Innenbeleuchtungsanwendungen und stehen in vier verschiedenen Farben zur Verfügung (Schwarz, Orange, Rot und Weiß), um eine einfache Identifizierung und Montage zu ermöglichen. Die Versionen mit drei Positionen verfügen über einen MFBL-Kontakt (Make First Break Last) für die Erdung.