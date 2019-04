Modulare Regal- und Leuchtensysteme von Ingo Maurer

30.04.2019

Ingo Maurer hat auf der Euroluce erstmals "Oskar on the Shelf" (Oskar auf dem Regal) vor. Die Neuheit ist eine Weiterentwicklung der leuchtenden Buchstütze "Oskar" aus dem Jahr 1998. War "Oskar" noch eine reine Leuchte, bietet "Oskar on the Shelf" weit mehr Funktionalität. Das Objekt ist Regalbrett und Leuchte in einem und eignet sich ideal für kleine Hotelzimmer.

Dank eines modularen Ansatzes sind auch reine Regalbretter, auf Wunsch mit Buchstütze verfügbar. Da die Produkte auch in Sonderfarben hergestellt werden können, ist eine Produktion in CI-Farben eines Hotels möglich.

Mit "Oskar on the Shelf” bietet Ingo Maurer ein modulares Regalsystem mit unterschiedlichen Mehrwerten. Eine fest verbaute LED spendet Licht, der Schwanenhals erlaubt die flexible Einstellung des Lichtmoduls. Eine USB-Schnittstelle ermöglicht das Aufladen von Smartphone oder anderen Geräten. Weitere Option des modularen Systems ist ein Regalbrett, das auf Wunsch mit einer Buchstütze ausgestattet werden kann. Hier finden nicht nur Bücher, sondern auch Mobiltelefone, Brillen oder Schlüssel ihren Platz. Der vielseitige "Oskar on the Shelf” bietet sich nicht nur für kleine Hotelzimmer, sondern auch für Ladenlokale, Dielen oder Küchen an. Die Regale sind aus pulverbeschichtetem Metall in Schwarz oder Weiß gefertigt, können aber auch in Sonderfarben hergestellt werden.

"Oskar on the Shelf" in Stichworten: