Modul-Q-Leuchten von Nimbus: Brillianz und Intensität

27.03.2019

Eine exzellente Lichtqualität, ein präzises Lichtbild und eine Lichtquelle, die nahezu unsichtbar ist, bieten die neuen Deckenstrahler und Wallwasher Modul Q One, Q Four und Q Four TT. Nimbus hat die edel-minimalistischen Leuchtenmodule, die in Mattschwarz oder Mattweiß erhältlich sind, neu auf dem Markt eingeführt.

00 Licht aus dem Off – so charakterisiert Nimbus die spezielle Lichtwirkung von Q One. Der minimalistische Leuchtenkörper tritt visuell zurück und erzeugt eine gleichmäßig illuminierte Wandfläche. Foto: DesignRaum Um – wie in dieser Ansicht – großformatige Gemälde in Szene zu setzen, ist der blendfreie Wandstrahler Q One optimal. Wahlweise in Schwarz oder Weiß, tritt der kompakte und im Design minimalistische Leuchtenkörper vollkommen zurück. Foto: DesignRaum Eine hochwertige, durchgängige Beleuchtung mit gerichtetem Licht und punktgenauem Akzentlicht. Q Four beleuchtet die Arbeitsplatte in einer offenen Küche, der Spot Q Four TT akzentuiert die Wand. Küchen und Wohnraum fließen ineinander, so dass idealerweise auch die Beleuchtung durchgängig geplant wird. Foto: DesignRaum Q One ist ein blendfreier Wandstrahler mit Bartenbach-Reflektortechnik, bestehend aus eloxiertem Aluminium in Schwarz oder Weiß. Charakteristisch ist die elegante Leuchtenuntersicht mit weichen, fließenden Formen und Flächen. Diese tragen dazu bei, die Entblendung optimal und harmonisch zu gestalten. Foto: Nimbus Q Four und Q Four TT sind neue Mitglied der Modul Q-Leuchtenfamilie von Nimbus. Das fokussierte Licht ermöglicht es, definierte Lichtzonen zu realisieren und Flächen beziehungsweise Räume zu akzentuieren. Foto: Nimbus Q Four und Q Four TT sind neue Mitglied der Modul Q-Leuchtenfamilie von Nimbus. Das fokussierte Licht ermöglicht es, definierte Lichtzonen zu realisieren und Flächen beziehungsweise Räume zu akzentuieren. Foto: Nimbus Das neue Q-Modular Aufbaugehäuse. Im Zuge der integralen Designentwicklung hat Nimbus für die bekannten Module ein Aufbaugehäuse gestaltet, das für die Cubic und das Modul Q 36 eingesetzt wird. Foto: Nimbus

Ein besonderer Fokus liegt auf der optimierten Entblendung und einem präzisen, fokussierten Lichtaustritt. Mit den Q-Varianten One, Four und Four-TT präsentiert Nimbus die neue Generation der Deckenleuchten-Familie Modul Q mit einem Wallwasher. Das fokussierte Licht ermöglicht es, definierte Lichtzonen zu realisieren und Flächen beziehungsweise Räume zu akzentuieren. Die Modul Q-Familie findet ihren Einsatz in Wohnbereichen bis hin zur Küche, in Galerien, Praxen und in der Gastronomie. Die kompakten Module sind aus Aluminium gefertigt, in elegantem Mattschwarz oder Mattweiß erhältlich und integrieren hochwertige Qualitätslinsen mit einer oder vier Hochleistungs-LEDs.